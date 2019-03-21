Баку празднует Новруз в торжественной форме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Баку праздник Новруз, являющийся одним из самых дорогих праздников нашего народа, отмечают в особо торжественной форме, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку.

Согласно поручению в связи с этим Исполнительной власти города Баку во всех районах столицы были проведены масштабные подготовительные работы.

В рамках работ были благоустроены городские площади, парки и зоны отдыха, посажены новые кусты и цветы. В то же время были оформлены улицы, проспекты, парки, объекты общественного питания, фасады ряда зданий, установлены картины с атрибутами Новруза, различные макеты, декоративные элементы, ночное освещение.

В связи с праздником со второго марта во всех районах столицы начали функционировать праздничные ярмарки. На этих ярмарках фермеры, прибывшие из различных областей страны, предлагают жителям города различные сельскохозяйственные товары по гораздо низкой цене, чем на рынке.

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