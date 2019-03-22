В Азербайджане в прошлом году начали действовать более 12,5 тыс. новых предприятий и организаций

БАКУ /Trend/ - Из созданных в 2018 году в Азербайджане 12 504 новых предприятий и организаций 66,4 процента действуют в Баку.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, 9,6 процента из этих предприятий и организаций начали действовать в Абшеронском экономическом районе, 6,9 процента – Аранском экономическом районе, 4,8 процента – Губа-Хачмазском экономическом районе, 4,6 процента – Гянджа-Газахском экономическом районе, 2,7 процента – Шеки-Загатальском экономическом районе, 2,6 процента – Лянкяранском экономическом районе, 1,2 процента – Верхне-Карабахском экономическом районе, 0,6 процента – Горно-Ширванском экономическом районе, 0,4 процента – в Нахчыванской Автономной Республике, 0,2 процента – в Кельбаджар-Лачынском экономическом районе.

В течение 2018 года в стране открылись 238 947 новых рабочих мест, в том числе 127 428 постоянных рабочих мест. 8,1 процента рабочих мест созданы в новосозданных предприятиях и организациях, 32,2 процента – в действующих предприятиях и организациях, 0,4 процента – в предприятиях и организациях, деятельность которых была восстановлена, 59,3 процента созданы субъектами индивидуального предпринимательства.

26 процентов новых рабочих мест открылись в Баку, 1,2 процента - в Нахчыванской АР, 38,9 процента – в Аранском экономическом районе, 7,7 процента – Гянджа-Газахском экономическом районе, 4,9 процента – Абшеронском экономическом районе, 4,4 процента – Верхне-Карабахском экономическом районе, 3 процента – Шеки-Загатальском экономическом районе, 2,7 процента – Губа-Хачмазском, 2,1 процента – Горно-Ширванском, 0,2 процента – Кельбаджар-Лачынском экономических районе.

18,4 процента постоянных рабочих мест, созданных юридическими лицами, действуют в областях торговли, ремонта транспортных средств, 18,3 процента – в области строительства, 13,7 процента – в перерабатывающей промышленности, 9,4 процента – в областях государственного управления и обороны, социального обеспечения, 8,9 процента – в водоснабжении, очистке и переработке отходов, 5,3 процента – в области профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2 процента – в областях сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3 процента – в области образования, 2,9 процента – в области оказания услуг в других сферах, 2,8 процента – в области оказания административных и вспомогательных услуг, 2,7 процента – в области операций по недвижимому имуществу, 11,4 процента – по другим видам экономической деятельности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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