В Баку продолжается празднование Новруза (ФОТО)

22 марта 2019 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку с особой торжественностью отмечается праздник Новруз. В связи с этим, согласно поручению Исполнительной власти Баку, во всех районах столицы проведены крупномасштабные подготовительные работы.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ИВ, праздничные мероприятия проходят и в бакинских поселках. Также организованы ярмарки сельхозпродукции.

В рамках праздничных мероприятий прошли торжества также в Сураханском районе столицы.

В первую очередь, праздничное веселье прошло в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Храм Атешгях».

20-21 марта праздничные мероприятия продолжились в поселках Бюльбюля, Амирджан, Гарачухур, Говсан, Зых, Ени Сураханы.

В ходе мероприятий представили свое творчество известные мастера искусств, коллективы художественной самодеятельности учреждений культуры района. Для жителей и гостей столицы были представлены образцы азербайджанской кухни.

В мероприятиях приняли участие также многочисленные зарубежные гости.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Стали известны места проведения праздничных мероприятий в Баку
Общество 19 марта 22:58
В составе Исполнительной власти Баку будет действовать новая структура
Общество 5 февраля 12:30
Полиция Баку о митинге т.н. "Нацсовета"
Общество 19 января 17:32
В Баку сильный ветер повалил и сломал около 100 деревьев
Общество 18 января 10:41
Сильный ветер повалил в Баку около 40 деревьев
Общество 17 января 20:47
Исполнительная власть Баку вновь предупредила жителей и водителей столицы в связи с непогодой
Общество 17 января 14:22
Лента новостей
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла
Общество 13:49
В Индии спасли мужчину, который провел 62 часа под обломками здания
Другие страны 13:49
Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Таджикистан 13:36
Распоряжение о помиловании является частью политики Президента Ильхама Алиева, опирающейся на принципы милосердия и гуманизма - депутат
Политика 13:02
Доходы населения Азербайджана выросли
Бизнес 12:54
Объем транзита газа через Беларусь в 2018 году увеличился на 3%
Беларусь 12:52
Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - Ариф Альви
Политика 12:47
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
В мире 12:45
Население Азербайджана стало больше тратить на платные услуги
Бизнес 12:42