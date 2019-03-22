В Баку продолжается празднование Новруза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку с особой торжественностью отмечается праздник Новруз. В связи с этим, согласно поручению Исполнительной власти Баку, во всех районах столицы проведены крупномасштабные подготовительные работы.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ИВ, праздничные мероприятия проходят и в бакинских поселках. Также организованы ярмарки сельхозпродукции.

В рамках праздничных мероприятий прошли торжества также в Сураханском районе столицы.

В первую очередь, праздничное веселье прошло в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Храм Атешгях».

20-21 марта праздничные мероприятия продолжились в поселках Бюльбюля, Амирджан, Гарачухур, Говсан, Зых, Ени Сураханы.

В ходе мероприятий представили свое творчество известные мастера искусств, коллективы художественной самодеятельности учреждений культуры района. Для жителей и гостей столицы были представлены образцы азербайджанской кухни.

В мероприятиях приняли участие также многочисленные зарубежные гости.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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