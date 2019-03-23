В Баку продолжается фестиваль по случаю праздника Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается фестиваль по случаю праздника Новруз, сообщает в субботу Trend.

Во время фестиваля "Бахар Галасы" в Ичери шехер жителям и гостям столицы представлены различные народные танцы и песни, а также прозвучали любимые песни в исполнении звезд эстрады.

Сегодня также с концертной программе на площади Гоша Гала выступит молодая звезда турецкой эстрады Алейна Тилки.

АМИ Trend представляет кадры продолжающейся праздничной атмосферы в Баку.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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