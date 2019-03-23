На одной из дорог в Баку будет ограничено автомобильное движение

23 марта 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу с утра, в связи с ремонтно-строительными работами, ограничено движение транспортных средств по улице Ордубади, поселка Баладжары Бинагадинского района Баку. В течение завтрашнего дня ограничение будет снято, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог.

Для того, чтобы избежать плотности транспортного потока, водителям рекомендуется заранее воспользоваться альтернативными дорогами, в соответствие с направлением их движения.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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