Как выбрать качественную колбасу?

БАКУ /Trend/ - Мясопродукты и их производство – сфера высокой степени риска в пищевой цепи, поэтому потребитель не должен покупать колбасные изделия без этикетки, колбасы, на которых не указана дата выпуска и срок годности, с истекшим сроком годности, сомнительного качества, без герметической упаковки, с поврежденной искусственной оболочкой, признаками плесени, нехарактерным для колбасных изделий цветом и вкусом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Агентство отмечает, что колбасные изделия не должны быть слишком твердыми, или чрезмерно мягкими. Цвет фарша при разрезании должен быть свойственен для колбасы. Оболоча колбасного батона должна быть сухой и твердой, плотно прилегать к фаршу, быть без загрязнений, слизи и плесени (белая сухая плесень, не проникшая под оболочку, допускается для сырокопченых колбас).

Поверхность сырокопченой колбасы должна быть сухой, чистой, без пятен и повреждений. Фарш должен быть однородным во всем батоне, без белых пятен, не крошиться. Кусочки шпика должны быть белого цвета или с розоватым оттенком. Внутри фарша не должно быть пустых или заполненных воздухом мест.

При хранении колбасы в холодильнике, неправильно ее держать в одном пакете или таре с другими продуктами. Перед покупкой колбасы хорошо бы внимательно изучить ее состав. На продукте обязательно должны быть оригинальная этикетка и указана информация о составе. Иногда в магазинах целенаправленно закрывают эту важную для потребителя информацию, наклеивая на эту часть колбасных изделий свои лого или ценник. Поэтому необходимо требовать, чтобы они были отклеены для ознакомления с информацией о продукте.

В составе некоторых колбас используются пищевые добавки, такие как E-120 – пищевой краситель (кармин) для придания цвета. Применяется и другая пищевая добавка E-621 – глутамат натрия (усилитель вкуса), которая к тому же вызывает зависимость у людей к этому продукту. Пищевая добавка Е- 250 (нитрит натрия) используется в пищевой промышленности в качестве фиксатора цвета и консерванта в мясных и рыбных продуктах. Красящие вещества плохо влияют на иммунную систему, нарушают микрофлору кишечника, оказывают канцерогенное влияние на человеческий организм. Здоровье напрямую зависит от правильного питания, поэтому необходимо обращать внимание на качество и состав того, что вы едите и пьете, не использовать продукты, состав которых вам не знаком.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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