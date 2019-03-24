Завтра в Баку будет дождливо

24 марта 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидаются дожди, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ожидается, что вечером и ночью в разных местах полуострова осадки могут принять интенсивный характер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 6-8, градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

С вечера воскресенья и до утра вторника в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер силой 15-20 м/с, порой сила ветра будет достигать 23-28 м/с, а в понедельник - 30 м/с.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами осадки будут интенсивными. Ночью и утром местами туман, будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем - 0-4 градусов тепла.

(Текст: Рауф Гулиев)

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