Министр обороны Азербайджана совершит рабочий визит в США

24 марта 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра делегация Министерства обороны Азербайджана во главе с министром генерал-полковником Закиром Гасановым отправится с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, сообщили Trend во воскресенье в ведомстве.

В рамках визита Министр обороны Азербайджана примет участие в министерской конференции ООН по поддержанию мира, которая состоится в Нью-Йорке.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник З.Гасанов также проведет встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям – руководителем Департамента миротворческих операций господином Жан-Пьером Лакруа и коллегами из других стран, участвующими в заседании.

В ходе встреч будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, а также перспективы участия нашей страны в миротворческих операциях ООН.

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