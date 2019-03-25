Азербайджанские гимнасты выступили на Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе

25 марта 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Дохе (Катар) прошел Кубок мира по спортивной гимнастике, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

На последнем Кубке мира в этом году, который носит квалификационный характер для Олимпийских игр в Токио, соревновались и азербайджанские гимнасты и гимнастки.

Лучший результат среди азербайджанских гимнасток показала Марина Некрасова. В опорном прыжке Марина с шестого места прошла в финал. Набрав в финале 13.216 балла, азербайджанская гимнастка завершила соревнования на восьмом месте.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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