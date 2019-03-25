Газифицировано еще одно село Азербайджана

25 марта 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В село Галаджыг Исмаиллинского района Азербайджана сегодня впервые был подан газ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью ПО «Азеригаз».

В проведенном по этому случаю мероприятии приняли участие представители ИВ и общественности района.

Было отмечено, что газифицировано 655 домов жителей села.

Проведение в село газовой линии очень обрадовало его жителей. Выступившие на мероприятии жители села выразили за это признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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