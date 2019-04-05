В бакинских поселках отремонтированы 15 улиц (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку отремонтированы 15 внутрипоселковых улиц.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, работы по реконструкции дорожной инфраструктуры охватили улицы и дороги поселков Бинагади, Расулзаде, Баладжары, Сулутепе, 28 мая, а также жилых массивов «Воровский» и «1 мая» в Бинагадинском районе Баку.

Завершены ремонтно-восстановительные работы на участке площадью 50000 квадратных метров на 15 улицах, общей протяженностью более семи километров.

На этой территории было уложено новое асфальтовое покрытие, приведены в надлежащее состояние подземные коммуникации.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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