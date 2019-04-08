В древнем некрополе в Геранбое обнаружены богатые образцы материальной культуры

8 апреля 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Геранбое в некрополе, относящемся к периоду поздней бронзы - раннего железного века, обнаружены образцы материальной культуры, сообщает Trend.

На территории Геранбойского района ведет исследования экспедиция, возглавляемая ведущим научным сотрудником Института археологии и этнографии НАНА, доктором философии по истории, доцентом Музаффаром Гусейновым.

Исследования проводятся в некрополе в ущелье Гарасу на территории села Сефикюрд Геранбойского района. Во время работ были обнаружены богатые образцы материальной культуры.

В ходе раскопок в некрополе были обнаружены один большой кувшин, три кувшина среднего размера, металлические предметы, многочисленные образцы украшений и т.д. К бытовым предметам, изготовленным из бронзы и железа, можно отнести ножи и иглу, а к украшениям, изготовленным из бронзы и различных минералов - браслеты, бусы и другие предметы.

Экспедиция, обнаружив также на территории Геранбойского района новые курганы, включила их в список памятников на территории района.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку издана книга «Новое рассказоведение в тюркской литературе»
Общество 3 апреля 20:04
В Баку открылась выставка, посвященная великому поэту Насими (ФОТО)
Общество 3 апреля 20:00
Российские ученые изучат грязевые вулканы Азербайджана
Общество 28 марта 09:51
Состоялся Республиканский научно-практический семинар «Услуги CERT: киберугрозы и методы защиты от них» (ФОТО)
ИКТ 15 марта 09:46
Территория Гекгельского национального парка охватит три района
Общество 7 марта 09:42
В Азербайджане стартует новый проект в сфере высшего образования
Общество 1 марта 21:04
Лента новостей
Крупнейшая корпорация в Азербайджане о планах на ближайшие месяцы 2019 года
Бизнес 14:24
В Великобритании выдают новые загранпаспорта без символики ЕС
В мире 14:23
Минобороны: Армия Азербайджана сможет думать о мире только после освобождения земель от оккупации
Политика 14:19
Азербайджанские гимнастки привезли из Польши 5 медалей (ФОТО)
Общество 14:10
Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на северных оленей
В мире 14:07
Азербайджан отменил пошлины на импорт лука
Бизнес 14:02
Кредитование регионов Азербайджана выросло
Финансы 13:59
"КТК-Казахстан" закупает кабель
Тендеры 13:43
Товарооборот Турции с Азербайджаном превысил $250 млн
Турция 13:33