МВД Азербайджана предупредило водителей в связи со случаями кражи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана предупредило водителей в связи со случаями кражи ценных вещей, оставленных в салоне автомобиля.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД, до сведения водителей транспортных средств доводится, что при парковке автомобилей в темное время суток, при покидании автомобиля на короткое время, а также во время его оставления на автомойке и в ремонтных цехах, вероятны случаи кражи оставшихся в салоне автомобиля ценных предметов, документов и ручных сумок.

В министерстве сообщают, что для предотвращения таких случаев водителям рекомендуется при выходе из автомобиля брать с собой ценные предметы, личные документы, а также оставлять свои транспортные средства в круге обзора камер безопасности, в освещенных местах улиц и дворов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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