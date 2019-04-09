В Баку прошел кулинарный конкурс среди женщин-предпринимателей

9 апреля 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку накануне прошел кулинарный конкурс среди деловых женщин, сообщили Trend во вторник в Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана.

По информации источника, мероприятие было организовано при содействии немецкой компании MKN (Maschinenfabrik Kurt Neubauer), которая является известным производителем кухонного оборудования, и Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане.

«Соревнования прошли в рамках кулинарного проекта, цель которого заключалась в раскрытии разнообразия национальной кухни, а также демонстрации кулинарных навыков деловых женщин», - сказали в Ассоциации.

Мероприятие состоялось в Бакинском государственном профессиональном училище туризма и социальных услуг №5.

(Автор: Матанат Насибова)

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