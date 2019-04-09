Завтра в Азербайджане будет до 24 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и вечером местами возможен туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью - 6-10, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность – ночью – 70-80, днем – 55-60 процентов.

В некоторых западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью – 7-12, днем - 19-24, в горной местности ночью - 2-7, днем - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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