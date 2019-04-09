В Азербайджане выявлено более 130 правонарушений в сфере трудового законодательства

9 апреля 2019 21:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время изучения обращений, поступивших в Государственную службу инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в первом квартале этого года выявлено 131 правонарушение в сфере трудового законодательства.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, 41 процент правонарушений был связан с заключением трудовых договоров или выполнением его условий, 39 процентов - с нарушением прав работников на отпуск, пять процентов - с незаконным прекращением трудового договора работника, 15 процентов - с другими правонарушениями.

Госслужба принимает соответствующие меры в целях устранения выявленных правонарушений.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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