Состояние пострадавшего при устранении последствий аварии сотрудника нормализовалось - водный оператор Азербайджана

10 апреля 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состояние сотрудника ОАО "Азерсу" (водный оператор) Вильнура Садыгова, пострадавшего во время обвала при устранении последствий аварии на канализационной линии в Уджарском районе, нормализовалось. Об этом в среду сообщил Trend глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы.

По его словам, Садыгов сейчас продолжает лечение в районной Центральной больнице.

"В лечении в условиях стационара другого нашего сотрудника, пострадавшего в результате происшествия, необходимости нет", - добавил Джабраиллы.

Отметим, что в Уджарском районе во время устранения аварии на канализационной линии произошел обвал. В результате происшествия пострадали два сотрудника ОАО "Азерсу".

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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