В Баку перекроют еще одну центральную улицу

10 апреля 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках работ по улучшению движения транспорта в Баку, которыми будут охвачены 74 перекрестков, на пересечении проспекта Бюльбюля и улицы М.Физули на дорожное полотно будет наноситься желтая «вафельная» разметка.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, с этой целью сегодня с 23:00 до 06:00 завтрашнего утра движение на упомянутом перекрестке будет полностью перекрыто.

Напомним, что в целях улучшения ситуации с транспортным движением на первом этапе соответствующие работы будут осуществлены на пересечениях улиц М. Физули, Ш. Бадалбейли, М.Алиева, Р. Бейбутова, С. Вургуна, Д. Алиевой, С. Рагимова, проспекта Бюльбюля.

Работы предусматривают установку новых и обновление старых дорожных знаков. Также будут изучены места для парковок, усовершенствованы направления движения.

По предварительным расчетам, эти работы значительно улучшат ситуацию с движением транспорта на центральных улицах и проспектах Баку, возрастет пропускная способность дорог, будет обеспечена интенсивность движения, что очень важно с точки зрения предотвращения образования пробок.

(Текст: Ровшан Гусейнов.Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку частично восстановили автодвижение после пожара в торговом центре
Общество 2 апреля 18:52
В Баку изменен режим работы светофора на одном из перекрестков (ВИДЕО)
Общество 25 февраля 20:45
В центре Баку будет ограничено автодвижение (ФОТО)
Общество 23 февраля 17:58
На одном из проспектов Баку будет ограничено автодвижение
Общество 23 февраля 10:01
На дорогах Баку снижена скорость движения автомобилей
Общество 18 февраля 21:49
В более 30 пунктах Баку установлены недостающие дорожные знаки (ФОТО)
Общество 18 февраля 16:42
Лента новостей
Назначен новый военный атташе России в Азербайджане (ФОТО)
Политика 17:25
Астрономы получили первую фотографию "тени" черной дыры
В мире 17:24
Компания Bakcell стала официальным партнером İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019
Спорт 17:15
У берегов Антальи обнаружили торговое судно, затонувшее 3,6 тысяч лет назад
В мире 17:15
Казахстан стремится стать одним из мировых лидеров по экспорту говядины
Бизнес 17:14
Педагог Большого театра России будет учить азербайджанцев
Культура 17:14
Джавид Гурбанов: БТК является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой (ФОТО)
Бизнес 17:07
В Швеции считают, что изменение климата скажется на геополитике в Арктике
В мире 17:00
Азербайджан сократил среднесуточную добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 16:58