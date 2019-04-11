В бакинском поселке обнаружен незаконно действующий цех по производству курятины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агентство пищевой безопасности Азербайджана поступила информация о забое кур в антисанитарных условиях в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

На основании поступившей информации сотрудники Агентства провели мониторинг по указанному адресу, сообщает Trend со ссылкой на организацию.

В ходе мониторинга было установлено, что цех, незаконно действующий в поселке Рамана, принадлежит Керимову Рамизу Рагуб оглу. В результате осмотра цеха были выявлены серьезные нарушения ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм в процессе забоя кур и на последующих этапах.

Также было установлено, что на территории, где расположен цех, также находится хозяйство по разведению свиней.

В связи с фактом в установленном порядке были собраны необходимые образцы продукции, которые были направлены в Институт пищевой безопасности для лабораторных исследований.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.