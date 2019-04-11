Государство оплатит аренду жилья пострадавшим при пожаре в общежитии в Баку - госкомитет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государство оплатит аренду жилья 23 вынужденным переселенцам, понесшим ущерб в результате пожара в здании общежития на проспекте Бабека в Баку. Об этом сообщили Trend в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Вице-премьер Али Ахмедов, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов, заместители председателя Госкомитета и другие ответственные лица побывали на месте пожара. Также место происшествия осмотрели члены созданной госкомитетом после пожара комиссии.

Отметим, что пожар произошел на третьем этаже здания общежития, в коридоре.

Во время пожара были спасены два человека, включая малолетнего ребенка, десять жильцов были эвакуированы. В результате происшествия пострадали два человека, одному из них первая помощь была оказана на месте, другой пострадавший был госпитализирован.

МЧС изучает причины пожара, определяется степень ущерба. После этого будет вынесено итоговое заключение, на основе которого будут приняты соответствующие правовые меры.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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