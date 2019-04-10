Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место на Чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Завершился Чемпионат Европы по вольной борьбе, проходящий в столице Румынии - Бухаресте, сообщает Trend со ссылкой на со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

Азербайджанская сборная, завоевав три золотых, одну серебряную и две бронзовые медали набрала 145 очков и заняла третье место, уступив лишь России (162 очка) и Турции (156 очков).

Очки сборной принесли восемь борцов. По 25 очков команде принесли чемпионы - Гаджи Алиев, Джабраил Гасанов и Шариф Шарифов, 20 очков команде принес серебряный призер Агагусейн Мустафаев, по 15 очков - Махир Амирасланов и Нурмагомед Гаджиев, которые выиграли бронзовую медаль чемпионата и по 10 очков принесли Гаджимурад Гаджиев и Мурад Сулейманов, занявшие пятые места на Чемпионате Европы.

(Автор: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.