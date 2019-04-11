Отправленная по поручению Президента Ильхама Алиева гумпомощь доставлена в Иран

11 апреля 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гуманитарная помощь МЧС, отправленная по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 апреля в Иран от имени азербайджанского правительства, доставлена в эту страну и передана по назначению, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

Напомним, что в гуманитарный груз входят 75 палаток, 150 водяных насосов различных параметров, пять резиновых лодок, 140 единиц униформы, 320 комплектов одежды для спасателей и 200 спасательных жилетов, два экскаватора, 166 кухонных комплектов, три тысячи постельных комплектов в целом на 950 тысяч манатов.

Отметим, что, по поручению главы азербайджанского государства, МЧС от имени правительства страны отправил гуманитарную помощь в Иран в связи со стихийным бедствием в результате непрерывных дождей в этой стране.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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