Ограничивается автодвижение в центре Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня вечером (с 23:00) и до шести утра будет ограничено движение транспортных средств на пересечении улиц Р. Бейбутова и М.Физули, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Ограничение вводится в связи с нанесением «желтой сетки» в рамках работ по улучшению дорожно-транспортной ситуации в столице.

Ранее в БТА сообщили, что в Баку проводятся работы по улучшению ситуации с движением транспорта.

На первом этапе работы будут осуществлены на пересечениях улиц М. Физули, Ш. Бадалбейли, М.Алиева, Р. Бейбутова, С. Вургуна, Д. Алиевой, С. Рагимова, проспекта Бюльбюля.

Работы предусматривают установку новых и обновление старых дорожных знаков. Также будут изучены места для парковок, усовершенствованы направления движения.

В соответствии с проектом на пересечении улиц Физули и Самеда Вургуна уже нанесена «желтая сетка».

По предварительным расчетам, эти работы значительно улучшат ситуацию с транспортом на центральных улицах и проспектах Баку, возрастет пропускная способность дорог, будет обеспечена интенсивность движения, что очень важно с точки зрения предотвращения образования пробок. В целом работы будут проведены на 74 центральных перекрестках столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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