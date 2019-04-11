Иран и Азербайджан всегда поддерживали друг друга - МЧС

БАКУ /Trend/ - Гуманитарная помощь будет направлена в зоны Ирана, пострадавшие от стихийного бедствия.

Об этом в четверг сказал журналистам на мероприятии в Астаре, проведенном в связи с отправкой Азербайджаном гуманитарной помощи для пострадавших в результате селей в Иране, командующий войсками гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-майор Ильхам Абдуллаев, сообщает Trend.

Абдуллаев выразил надежду на то, что в соседнем и дружественном Иране больше не будет таких стихийных бедствий.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Ираном являются братскими.

«Азербайджан является сторонником установления дружественных связей с соседними странами, в частности с Ираном. Иран и Азербайджан всегда поддерживали друг друга, в будущем этот процесс также продолжится», - сказал Абдуллаев.

Гуманитарная помощь МЧС, отправленная по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 апреля в Иран от имени азербайджанского правительства, доставлена в эту страну и передана по назначению.

Напомним, что в гуманитарный груз входят 75 палаток, 150 водяных насосов различных параметров, пять резиновых лодок, 140 единиц униформы, 320 комплектов одежды для спасателей и 200 спасательных жилетов, два экскаватора, 166 кухонных комплектов, три тысячи постельных комплектов. В целом была направлена гумпомощь на 950 тысяч манатов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.