В Азербайджане уничтожено 120 кг непригодного к употреблению мяса

12 апреля 2019 04:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Агентства пищевой безопасности и Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел Азербайджана в ходе осмотра автомобиля марки "Жигули" на территории Бейлаганского района, в багажнике была обнаружена туша крупного рогатого животного весом около120 килограммов.

Было установлено, что животное забито без соблюдения санитарно-гигенических норм, а также хранилось и транспортировалось в антисанитарных условиях, сообщает Trend со ссылкой на Агентство.

Признанная непригодной для употребления туша была уничтожена сотрудниками Агентства с соблюдением соответствующих норм.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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