В Азербайджане списаны более 250 непригодных к эксплуатации строительных машин

12 апреля 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В строительных предприятиях Азербайджана на первое января 2019 года числилось 11 647 строительных машин, в том числе в государственных предприятиях - 4980 машин, и негосударственных предприятиях - 6667 машин, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

В течение 2018 года 1104 машины были полностью амортизированы, 253 из них были списаны по причине технической непригодности.

В 2018 году строительные предприятия приобрели 167 различных видов строительных машин, 68 из которых - самосвалы, 17 - трамбующие машины, 17 - стационарные машины и автобетононасос, 13 - пневматических кранов, 13 - пневматических ручных машин, 11 - мобильных и стационарных режущих инструментов для мастерских, 28 - другие виды строительных машин.

Из общего количества строительных машин 9,7 процента приходятся на Нахчыванскую Автономную Республику, 65,3 процента - на Баку, 8,1 процента - на Аранский экономический район, 4,2 процента - Гянджа-Газахский экономический район, 3,8 процента - Абшеронский экономический район, 8,9 процента - другие экономические районы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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