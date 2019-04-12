Автодвижение на дороге Губа-Хыналыг восстановлено (ФОТО)

12 апреля 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Дорога Губа-Хыналыг вчера вечером была расчищена от обломков горных пород, и движение на ней восстановлено.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Напомним, что вчера на 36-м километре дороги Губа-Хыналыг произошел обвал горных пород, в результате чего проезжая часть оказалась заваленной крупными обломками камней.

Водителям рекомендуется, по возможности, пока не пользоваться этой дорогой, поскольку на территории пока существует опасность обвала. В связи с этим на территории будут установлены специальные предупредительные знаки.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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