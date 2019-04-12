На перекрестках Баку продолжается нанесение «желтой» сетки (ФОТО)

12 апреля 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается реализация пилотного проекта на 74 перекрестках, где устанавливаются новые дорожные знаки, устраняются недочеты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В настоящее время работы проводятся на 20 перекрестках, охватывающих улицы С. Вургуна, М. Физули. Ш. Бадалбейли, М. Алиева, Д. Алиевой, Р. Бейбутова, С.Рустама, Малая морская, проспекты Азадлыг и Бюльбюля.

Соответствующие работы проводятся над 120 дорожными знаками.

Уже нанесены «желтые» сетки на пресечении улиц М.Физули с улицами С.Вургуна, Р. Бейбутова и с проспектом Бюльбюля, а также на пересечении проспектов Бюльбюля с улицей Ш. Бадалбейли.

Ранее в БТА сообщили, что в Баку проводятся работы по улучшению ситуации с движением транспорта.

Работы предусматривают установку новых и обновление старых дорожных знаков.

Также будут изучены места для парковок, усовершенствованы направления движения.

По предварительным расчетам, эти работы значительно улучшат ситуацию с транспортом на центральных улицах и проспектах Баку, возрастет пропускная способность дорог, будет обеспечена интенсивность движения, что очень важно с точки зрения предотвращения образования пробок. В целом работы будут проведены на 74 центральных перекрестках столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ограничивается автодвижение в центре Баку
Общество 11 апреля 13:29
Где в Баку будут созданы велосипедные дорожки - КАРТА
Общество 10 апреля 12:20
В Баку ведутся работы по улучшению дорожно-транспортной ситуации (ФОТО)
Общество 10 апреля 11:13
В Баку будет проведен опрос среди пассажиров автобусных маршрутов (ФОТО)
Общество 5 апреля 18:45
В Баку автобус въехал в магазин
Происшествия 2 апреля 12:50
На главных автомагистралях Баку снижена допустимая скорость движения
Общество 30 марта 10:05
Лента новостей
Франция не вправе поучать Турцию – глава МИД
Турция 12:32
Греция и Турция откроют для туристов места древних кораблекрушений
В мире 12:31
Тень пустоты: почему ученые пока не увидели черную дыру в центре Галактики
В мире 12:25
Часть Баку останется без света
Общество 12:23
Доля работоспособного населения в Японии стала рекордно низкой
В мире 12:19
В больнице Абшеронского района скончался новорожденный
Происшествия 12:18
Казахстан будет экспортировать товары в арабские страны через порты Ирана
Бизнес 12:18
Ограничивается движение в поселке Баладжары в Баку
Общество 12:09
Хикмет Гаджиев: Азербайджану и Китаю еще многое предстоит сделать для развития двусторонней торговли
Бизнес 12:05