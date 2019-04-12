Часть Баку останется без света

12 апреля 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 12:30 до 16:00 будут кратковременные перебои в электроснабжении жилых зданий в пос. Мушфигабад, частных домов в массиве «Ени Мушфиг», пос. «28 Мая», а также частных домов у дороги Сумгайыт-Мушфигабад в Гарадагском районе Баку.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО «Азеришыг» (энергооператор).

Ограничения связаны с работами по реконструкции на пятой Хырдаланской подстанции и подстанции №137.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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