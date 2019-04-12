Ограничивается движение в поселке Баладжары в Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью и до воскресного вечера будет ограничено движение автотранспорта по улице Хуршидбану Натаван в поселке Баладажары в Бинагадинском районе Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ограничение связано с проводимыми ремонтно-строительными работами.

Въезд на эту улицу будет направлен через улицу Яхьи Гусейнова и Рашида Исмайлова.

Во избежание заторов на этой территории просьба к водителям других автотранспортных средств воспользоваться альтернативными дорогами, кроме граждан, проживающих на этой территории.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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