В Баку изменены конечные остановки 15 автобусных маршрутов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку изменены конечные остановки на 15 автобусных маршрутах.

Конечные остановки регулярных автобусных маршрутов № 2, 14, 13, 7a, 158, 142, 130, 59, 37, 96, 91, 29, 117, 83, 67 изменены, сообщает в пятницуTrend , со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

С 13 апреля автобусы указанных маршрутов будут доступны к услугам пассажиров, стартуя из Центра транспортного обмена "Автовокзал".

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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