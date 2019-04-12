Насими на Святой Земле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В этом году исполняется 650 лет со дня рождения одного из выдающихся поэтов средневековья, последователя хуруфизма, поэта-мистика и мыслителя - Сеида Имадеддина Насими, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз»

Имадеддин Насими родился в древнем азербайджанском городе Шемаха и первым восстал против религиозного мракобесия средневековья, открыто провозгласившим, что Бог или частица Бога есть в каждом, как-бы наделяя человека богоподобными качествами.

Насими писал на персидском, арабском и азербайджанском языках, создав шедевры азербайджанской поэзии.

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз», чья деятельность напрямую связана с популяризацией азербайджанской истории и культуры, организовала фестиваль «Насими-650», который пройдёт в ряде городов Израиля в мае этого года.

Главным событием программы фестиваля станет поэтический конкурс. В конкурсе могут принять участие все желающие независимо от страны рождения, языка и темы стихотворения. Более подробно с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте ассоциации «АзИз».

В первом туре выбирать лучших поэтов будут наши читатели открытым голосованием, а в заключительном международное жюри, во главе с директором Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анной Ибрагимбековой. Победителей ждут ценные призы: поездка в Баку и планшеты.

Поэтический конкурс «Насими-650» интенсивно набирает темп и каждый желающий может проголосовать за понравившееся произведение, пройдя по этой ссылке: Участники поэтического конкурса "Насими 650"

Помимо поэтического конкурса фестиваль включает в себя презентацию последней книги известного азербайджанского писателя Максуда Ибрагимбекова «В аду повеяло прохладой», которую представит супруга писателя - Анна Ибрагимбекова.

В рамках фестиваля пройдёт встреча с авторами пьесы «Immolatio» - чешской поэтессой Лейлой Джафаровой Бегим и израильским кинематографистом Ефимом Абрамовым. Пьеса посвящена мистической схожести судьб двух великих протестантов - азербайджанца Имадеддина Насими и чеха Яна Гуса. Премьера спектакля, поставленного замечательным режиссером, народным артистом Азербайджана Вагифом Асадовым недавно состоялась в Баку и имела огромный успех.

На фестивале будет развёрнута фотовыставка «7+7 чудес Азербайджана». Приглашаем всех желающих принять участие или просто посетить фестиваль «Насими-650».

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