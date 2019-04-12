В Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

12 апреля 2019 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в пятницу Trend , со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами прогнозируется слабый туман, будет дуть северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем – 15-20 градусов тепла, в Баку ночью – 9-11, днем -17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы – 761-764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, днем – 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 20-25, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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