Управление образования Баку об инциденте в столичной школе

12 апреля 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Управление образования города Баку прокомментировало сегодняшний инцидент в школе № 321.

Как сообщает в пятницу Trend , 12 апреля примерно в 11:30 ученик седьмого класса (имя которого, по понятным причинам, не называется), почувствовал себя плохо, упал и ударился головой об пол. Была незамедлительно вызвана "скорая помощь", родители ученика были проинформированы об инциденте.

В Управлении образования города Баку сообщили, что родители подростка неоднократно обращались к врачу по поводу его сильных головных болей.

В связи с инцидентом проводится внутреннее служебное расследование.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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