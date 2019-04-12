В Азербайджане пресечена попытка незаконного ввоза партии лекарств из России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На въездной линии таможенного контроля таможенного поста «Самур» Северного территориального главного таможенного управления был проведен досмотр автомобиля «ВАЗ 21901», управляемого гражданином Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend , со ссылкой на Главное таможенное управление Азербайджана, в различных потайных местах автомобиля были выявлены в существенном количестве незадекларированные лекарственные препараты 32 наименований и гигиенические средства в количестве 60 штук.

В связи с фактом ведется расследование.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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