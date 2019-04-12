Министр труда Азербайджана встретился с жителями трех районов (ФОТО)

12 апреля 2019 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с расписанием приема граждан в городах и районах представителями центральной исполнительной власти, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев провел в Габалинском районе индивидуальный прием жителей Габалы, Шеки и Огуза.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минстерство труда и социальной защиты населения, в ходе приема были выслушаны обращения граждан по поводу социального обеспечения, получения инвалидности, трудоустройства, привлечения к программе самозанятости и профессиональной подготовке, защиты трудового права, услуг по восстановительному лечению, обеспечению средствами реабилитации и по прочим вопросам. Были даны соответствующие объяснения в ответ на обращения, даны направления на работу, соответствующие распоряжению в соответствии с обращениями граждан.

Бабаев сообщил, что в 2019 году после капитального ремонта и реконструкции вновь открыт ряд реабилитациоонных учреждений министерства, в том числе, региональный центр восстановления для лиц с инвалидностью в городе Шеки, а также рассказал о планах по строительству реабилитационного учреждения в Габалинском районе.

По словам министра, в прошлом году для участия в программе смозанятости были привлечены 300 жителей упомянутых районов, а в текущем году в рамках данной программы будут созданы новые хозяйства для малообеспеченных семей в регионе.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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