Валентина Матвиенко встретилась с членами сборной Азербайджана по гимнастике (ФОТО)

12 апреля 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко стала гостьей Национальной арены гимнастики в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Встретившись с членами национальной команды по художественной гимнастике в рамках официального визита в Баку, Матвиенко и сопровождающая ее делегация посмотрели выступления азербайджанских гимнасток.

В заключение Валентина Матвиенко сделала памятное фото с членами национальной команды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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