В связи с последствиями недавних землетрясений в районах Азербайджана поступили более 8 тыс. обращений

БАКУ /Trend/ - В городе Шамахы состоялось оперативное совещание в связи с устранением последствий землетрясений, произошедших в Агсуинском и Исмаиллинском районах пятого и шестого февраля, сообщили Trend в пресс-службе МЧС.

В совещании участвовали министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, глава ИВ Шамахинского района Тахир Мамедов, глава ИВ Агсуинского района Анвар Сейидалиев.

Были обсуждены мероприятия, осуществленные для ликвидации последствий землетрясения, ситуация касательно рассмотрения жалоб пострадавших граждан, работ по сносу аварийных домов и строительству на их месте новых и т.д.

Выступивший на совещании министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал необходимые поручения в связи с принятием мер по устранению последствий землетрясения и проводимые работы находятся под непосредственным контролем главы государства.

Министр довел до внимания важность своевременного исполнения возложенных на соответствующие структуры задач при проведение строительных и ремонтных работ. Гейдаров также отметил важность ускорения работ по оформлению земельных участков, выделенных для строительства новых домов.

Начальник Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Джабраил Ханларов сказал, что в связи с последствиями землетрясения из трех районов в целом поступили 8891 обращение. Соответствующая комиссия рассмотрела 8745 обращений, 5435 из которых - по Шамахинскому району, 2085 - по Агсуинскому району, 1229 - по Исмаиллинскому району. Было установлено, что 270 домов в Шамахы, 266 домов в Агсу и 112 домов в Исмаиллы находятся в аварийном состоянии, и 272 из них уже снесены. В настоящее время проводится подготовка к сносу других аварийных домов и проведении на их месте строительных работ.

Министр Кямаледдин Гейдаров также выразил особую благодарность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он напомнил, что Мехрибан Алиева сразу же после землетрясения направила добровольцев на место происшествия, помощник Первого вице-президента Анар Алакбаров несколько раз побывал в этой зоне. Также Фонд Гейдара Алиева взял на себя строительство нескольких домов в Агсу, Шамахы и Исмаиллы. Министр добавил, что проводимые работы находятся в центре пристального внимания главы государства. Каждая структура должна повысить свою ответственность в выполнении поставленных задач, восстановление домов и строительство нового жилья должны быть завершены в сроки, сказал глава МЧС.

Министр дал поручения главам соответствующих структур по своевременному выполнению работ и их завершению до сентября.

(Текст: Али Гасымов)

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