Минобразования и Генпрокуратура Азербайджана распространили заявление в связи со смертью ученицы школы №162 ( версия 3)

12 апреля 2019 21:59 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В связи с попыткой самоубийства ученицы восьмого класса средней школы №162 города Баку Элины Гаджиевой, 2004 года рождения, выбросившейся с третьего этажа школы, возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана.

Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении министерства образования и Генеральной прокуратуры, сообщает Trend.

«Продолжение предварительного расследования поручено следственной группе, созданной в Бакинской городской прокуратуре. Были допрошены руководство школы и класса, где училась Э.Гаджиева, а также другие установленные свидетели, назначены различные виды экспертизы», - говорится в заявлении.

В настоящее время для выяснения таких важных обстоятельств дела, как причины и сроки гибели Элины Гаджиевой, время вызова и прибытия бригады скорой помощи,качество оказанной ей медицинской помощи на месте и в больнице, соответствие проведенного обследования и лечения ее диагнозу, причинно-следственная связь между ее смертью и поздней доставкой в больницу, и других важных деталей и обстоятельств назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Для обеспечения объективного расследования уголовного дела, исключения возможности незаконного давления на свидетелей, а также для выяснения всех деталей преступления, специальная комиссия, созданная приказом Управления образования города Баку в соответствии с поручением министра образования, постановила расторгнуть трудовой договор с директором школы и заместителем по воспитательной работе, принять надлежащие дисциплинарные меры в отношении классного руководителя погибшей ученицы, уволить школьного психолога и заменить его опытным специалистом.

Вдобавок к вышесказанному, было установлено, что несмотря на совместное предупреждение Бакинской городской прокуратуры и Управления образования города Баку от шестого апреля текущего года о недопустимости распространения в СМИ беспочвенной информации, затрагивающей чувства людей, осуществлялось умышленное распространение статей и сообщений под различными заголовками, негативно влияющих на нормальный образ жизни , учебный процесс, а также запрещенной законом и создающей путаницу в общественном мнении, лживой и не основанной на конкреных фактах информации.

Генеральная прокуратура вновь предупреждает СМИ и лиц, допускающих вышеперечисленные нарушения, а также пользователей социальных сетей, и призывает их соблюдать существующее законодательство. Отмечается, что для предотвращения распространения непроверенной и не соответствующей действительности информации о следствии, Э.Гаджиевой, ее семье и близких, а также конфенденциальной информации, составляющей тайну следствия, будет проводиться мониторинг, и в отношении лиц, уличенных в подобных противозаконных деяниях, будут приняты самые строгие меры наказания.

( Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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