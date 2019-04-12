Рим передал факел Европейского Олимпийского фестиваля молодежи Азербайджану (ФОТО)

12 апреля 2019 23:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Италии, Риме в пятницу в музее Ара Пасис состоялась церемония зажжения факела Европейского Олимпийского фестиваля молодежи, и передачи факела Азербайджану, также прошла церемония предоставления Азербайджану символа игр - оливкового дерева.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта, в мероприятии приняли участие вице-президент Азербайджанского Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заместитель генерального секретаря Комитета Азер Алиев и другие официальные лица.

Отметим, что спортсмены во время Европейского Олимпийского фестиваля молодежи, который пройдет в Баку 20-28 июля, будут соревноваться по 10 видам спорта.

До начала Европейского Олимпийского фестиваля молодежи осталось ровно 100 дней.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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