В Гобустанском заповеднике прошла массовая акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках работ по весенней посадке деревьев, начатых министерством экологии и природных ресурсов, прошла массовая акция по посадке деревьев, сообщает в субботу Trend.

Акция прошла при поддержке Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и при организации Гобустанского государственного историко-художественного заповедника.

В рамках акции в Гобустанском заповеднике на 30-метровой полосе по обеим сторонам дороги, ведущей к горе Бёюкдаш, в соответствии с местным ландшафтом было посажено более трех тысяч деревьев граната, инжира, миндаля, кипарисов, эльдарской сосны, оливковых и других пород деревьев.

В акции также приняли участие министр культуры Абульфас Гараев и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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