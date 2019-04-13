Поездки по Баку на метро станут быстрее

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась презентация современных систем французской компании "Thales", предназначенных для «фиолетовой» линии бакинского метрополитена, сообщает в субботу Trend.

Презентацию провели глава представительства компании "Thales" в Азербайджане Мехмет Шахан и технический директор Михаил Малиновский.

Было отмечено, что бакинский метрополитен, который в настоящее время состоит из трех линий протяженностью 36,6 км и 25 станций, превратится в сеть из пяти линий протяженностью 119,1 км и 76 станций.

На линии, сданной в эксплуатацию за период независимости страны, и двух действующих станциях применяются самые современные системы, и этот процесс продолжается.

Шахан отметил, что поэтапная установка систем началась со времени запуска «фиолетовой» линии. В дальнейшем вся инфраструктура метрополитена перейдет на системы SCADA. «Сейчас на «фиолетовой» линии устанавливаются четыре системы компании "Thales". Это микропроцессорная система, контролирующая движение поездов, диспетчерское управление, которое уже существует на «фиолетовой» линии, но в дальнейшем охватит весь метрополитен, система радиосвязи "Tetra", обеспечивающая связь машиниста с диспетчером поезда, система управления эскалаторами и инженерно-техническими сооружениями и другое оборудование. Первая и третья системы уже функционируют на линии. Движение поездов на «зеленой» и «красной» линиях осуществляется по системам SAT-ALİ (автоматическое регулирование скорости, автоматическое локомотивное управление). Однако системы CBTC, или управление поездов посредством радиоволн, что считается последней продукцией технологического развития, начиная с «фиолетовой» линии, станут началом совершенно новой эры в бакинском метрополитене. Тем самым будет повышена безопасность и скорость движения поездов, сокращены интервалы между ними, сэкономлена электроэнергия», - сказал он.

Шахан добавил, что два из азербайджано-французских документов - «Договор об исследовании относительно создания Центра оперативного контроля» и «Договор о реализации системы сигнализации и телекоммуникации депо «Ходжасан», подписанных Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в рамках визита во Францию 11 марта 2019 года, касаются развития бакинского метрополитена в ближайшие годы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.