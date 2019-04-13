В чем причина опоздания поездов в бакинском метро?

13 апреля 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поезда в бакинском метрополитене опаздывают, в основном, из-за того, что пассажиры удерживают двери вагонов.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал начальник департамента работы по депо Бакметрополитена Фаиг Ахмедов.

Он отметил, при удерживании дверей портятся дверные цилиндры. «Это и является одной из главных причин отправки поездов в депо. Дверные цилиндры рассчитаны на 2,8-3,2 атмосфер. Когда двери остаются открытыми, из строя выходит ряд механизмов. В новых поездах, если пассажир стоит в дверях, передающее устройство это "видит", и двери автоматически вновь открываются и закрываются», - сказал Ахмедов.

Что касается поездов, которые отправляют в депо на ремонт, то, по его словам, ремонт позволяет продлить период работы поездов на 480 тысяч километров (+/- 30 тысяч километров).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В этом году бакинское метро приобретет шесть подвижных составов
Экономика 13:30
Поездки по Баку на метро станут быстрее
Общество 13:25
Впервые в истории бакинского метро поезд будет водить женщина (ФОТО)
Общество 11:51
В бакинском метро обновляется вентиляционная система
Общество 11:40
В бакинском метро могут запустить дополнительные составы в дни праздника Новруз
Общество 18 марта 19:56
В бакинском метро вновь появятся ретро-вагоны
Общество 14 марта 21:40
Лента новостей
Казахстан и Узбекистан планируют значительно повысить товарооборот
Бизнес 15:45
Узбекистан и Китай планируют создать совместный инвестфонд
Бизнес 15:41
Азербайджанский производитель фруктовых соков наладит экспорт в Россию
Бизнес 15:33
Азербайджанский борец греко-римского стиля победил армянского соперника
Общество 15:33
Названы предварительные сроки открытия в Азербайджане совместных с Россией малых предприятий
Бизнес 15:25
В регионах участятся тренинги для женщин-предпринимателей
Бизнес 15:20
Узбекистан планирует привлечь ВБ к проекту строительства ж/д через Афганистан
Бизнес 15:12
Курсанты Высшего военного училища им. Гейдара Алиева выполнили учебные стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 15:01
Лидер КНДР призвал направить все силы на развитие экономики и улучшение жизни людей
В мире 15:00