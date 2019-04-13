В чем причина опоздания поездов в бакинском метро?

БАКУ /Trend/ - Поезда в бакинском метрополитене опаздывают, в основном, из-за того, что пассажиры удерживают двери вагонов.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал начальник департамента работы по депо Бакметрополитена Фаиг Ахмедов.

Он отметил, при удерживании дверей портятся дверные цилиндры. «Это и является одной из главных причин отправки поездов в депо. Дверные цилиндры рассчитаны на 2,8-3,2 атмосфер. Когда двери остаются открытыми, из строя выходит ряд механизмов. В новых поездах, если пассажир стоит в дверях, передающее устройство это "видит", и двери автоматически вновь открываются и закрываются», - сказал Ахмедов.

Что касается поездов, которые отправляют в депо на ремонт, то, по его словам, ремонт позволяет продлить период работы поездов на 480 тысяч километров (+/- 30 тысяч километров).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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