ГЭЦ Азербайджана проводит выпускной экзамен для учащихся 11 классов

14 апреля 2019 08:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет в 27 городах и районах страны выпускной экзамен для учащихся 11 классов общеобразовательных школ.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, в экзамене ожидается участие 28 919 учеников.

Экзамен начнется в 11:00.

На экзамене, с целью проверки способностей по языку обучения, математике и иностранному языку, ученикам предоставляется 85 заданий. Экзамен будет длиться три часа.

На экзамене также будут проверены навыки слушания и общения по иностранному языку. Экзамен начнется озвучиванием текста для слушания. С целью обеспечения тишины во время озвучивания текста в 10:45 будет завершен режим пропуска на экзамен.

Ученики должны взять с собой на экзамен следующие документы:

- пропуск на экзамен;

- документ, подтверждающий личность ученика:

а) граждане Азербайджана - удостоверение личности (в том числе лица возрастом до 16 лет);

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешение, выданное Государственной миграционной службой; иностранцы со статусом беженца и члены их семей - удостоверение беженца;

- ученики, в чьих удостоверениях личности нет фотографии, помимо других документов, должны взять с собой справку с фотографией, выданную образовательным учреждением (фотография на справке должны быть размером 3х4 и подтверждена печатью).

Для проведения выпускного экзамена в городах и районах страны созданы 68 экзаменационных центра. В некоторых зданиях при входе на экзамен для подтверждения личности ученика будет использоваться технология "Face Recognition" (распознавание лица).

Отметим, что результаты выпускных экзаменов будут учтены и прибавлены к набранным при поступлении в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей (в том числе и V группе) баллам. Результаты выпускных экзаменов будут в силе в течение двух лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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