Завтра в Азербайджане будет до 26 градусов тепла

14 апреля 2019 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами будет туман, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть умеренный южный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью 9-12, днем 16-21 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем – 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75 процентов, днем – 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, но ночью и туром в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, сопровождаемые молниями. В горных территориях возможен град. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью от 3-8 градусов тепла, днем – 13-18 градусов тепла.

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