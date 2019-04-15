В Баку апелляционная комиссия рассматривает жалобы в связи с приемом в первые классы школ

15 апреля 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня апелляционная комиссия начала рассмотрение обращений граждан по решению спорных вопросов, возникших в связи с электронным приемом учащихся в первые классы общеобразовательных школ, находящихся в подчинении Управления образования по г. Баку, на 2019-2020 учебный год, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.

Апелляционная комиссия создана для объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан, принятия решений в соответствии с законодательством и другими нормативными актами.

Комиссия функционирует в школе №42 по адресу: ул. акад. Миргасымова, 6.

Прием и рассмотрение обращений будут осуществляться в понедельник, вторник и четверг с 10:00 до 17:00.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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