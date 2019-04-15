Больше всего билетов на Формулу 1 в Баку приобрели граждане пяти стран – министр

БАКУ /Trend/ - В связи с организацией Гран при Азербайджана Формулы 1 никаких проблем и задержек нет.

Об этом сказал журналистам министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает в понедельник Trend.

Министр отметил, что нынешние гонки пройдут на том же уровне, что и соревнования предыдущих трех лет. «Очень хотелось бы, чтобы гонки прошли так же интересно, как и соревнования, которые были проведены в 2017 году», - сказал он.

Коснувшись билетов, Рагимов отметил, что продажи идут успешно.

По его словам, больше всего билетов приобрели граждане России, Великобритании, Монако, Нидерландов и Турции.

Напомним, что соревнования Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдут в Баку 26-28 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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