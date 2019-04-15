ООН и ЕС запускают в Азербайджане новый проект (версия 2)

15 апреля 2019 15:37 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - ООН и Европейский Союз (ЕС) запускают в Азербайджане региональный проект по борьбе с климатическими изменениями EU4Climate, сообщает в понедельник Trend.

Об этом сказала советник представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти на презентации проекта в Баку.

Финансированием проекта займутся ООН И ЕС.

Гатти отметила, что ЕС с целью борьбы с климатическими изменениями сотрудничает с Азербайджаном.

"Этот проект поможет реализовать в Азербайджане меры, отраженные в Парижском соглашении, а также поддержит улучшение законодательства в этом направлении", - сказала она.

Проект планируется реализовать в странах Восточного партнерства - Азербайджане, Грузии, Беларуси, Молдове, Украине и Армении.

Отметим, что проект EU4Climate реализуется с целью помочь странам Восточного партнерства бороться с климатическими изменениями, подготовить стратегию развития предупреждающих мер в этой сфере, а также помочь интегрировать вопросы климатических изменений в основную политику государств.

Проект будет реализовываться до 2022 года в Азербайджане, Грузии, Беларуси, Молдове, Украине и Армении.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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