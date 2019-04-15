Азербайджан добился значительного сокращения выбросов в атмосферу - замминистра (версия 2)

15 апреля 2019 15:38 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан успешно реализует проекты по сокращению выбросов углекислого глаза в атмосферу.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев на презентации проекта EU4Climate в Баку.

"Азербайджан сотрудничает с ООН во многих направлениях, а целью нового проекта является смягчение климатических изменений", - сказал он.

Замминистра отметил, что Азербайджан присоединился ко многим проектам с целью борьбы с климатическими изменениями на глобальном уровне.

Гаджиев далее сказал, что Азербайджан знаменит своей нефть, однако за последние годы добился сокращения выбросов в атмосферу в два раза.

Отметим, что проект EU4Climate реализуется с целью помочь странам Восточного партнерства бороться с климатическими изменениями, подготовить стратегию развития предупреждающих мер в этой сфере, а также помочь интегрировать вопросы климатических изменений в основную политику государств.

Проект будет реализовываться до 2022 года в Азербайджане, Грузии, Беларуси, Молдове, Украине и Армении.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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