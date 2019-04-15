AccessBank назван передовой организацией, поддерживающей развитие молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ассоциация Микрофинансирования Азербайджана (AMFA) вручила AccessBank-у специальную награду, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Церемония вручения состоялась в рамках 15-летия AMFA. AccessBank-у была вручена награда в номинации "Передовая организация, поддерживающая развитию молодежи".

Учавствующий на церемонии вручения награды генеральный директор AccessBank-а Эльшан Пирмалиев отметил, что одной из главных целей банка является поддержка бизнес и социальных проектов, направленных на развитие молодежи: "Я выражаю благодарность AMFA от имени AccessBank-a за высокую оценку нашей деятельности. С уверенностью могу сказать, что AccessBank и впредь будет реализовывать бизнес и социальные проекты, направленные на развитие молодежи".

По его словам, 24% кредитного портфеля банка приходится на долю молодежи (лиц до 35 лет). Кроме того, 30% менеджеров в банке являются молодыми кадрами.

В свою очередь, PR менеджер AccessBank-а Илькин Ахмедов коснулся проектов, связанных с молодежью. Говоря о Стипендиальной программе AccessBank-а, И.Ахмедов отметил, что целью проекта является поддержка студентов, обладающих высоким потенциалом: "Десяти избранным участникам были выданы стипендильные карты и эти студенты получают в каждом месяце текущего семестра 100 манат в качестве стипендии".

Представитель банка добавил, что одним аз самых удачных проектов в данной сфере является является "UNEC Business English Conversation Club", который AccessBank реализует в UNEC: "Проект, который длился два сезона, был воспринят с большим интересом и в настоящее время реализуется под названием "Access Business Talks". В рамках проекта специалисты AccessBank-a и наших партнеров проводят студентам тренинги экономического, финансового и бизнес направлений. К тому же, студенты получают возможность пройти практику в банке, а также получают сертификаты".

PR менеджер добавил, что большой интерес вызвал и проект AİM, реализованный совместно AccessBank с организацией "ASAN könüllüləri". В рамках проекта в различных регионах страны, в том числе и в Баку были проведены тренинги примерно 2000 школьникам на тему правильный выбор специальности.

Он напомнил, что в прошлом году AccessBank спонсировал представление "Люди и мыши", который был поставлен театром ƏSA, состоящем из молодых акторов с физическими ограничениями.

По словам представителя банка, в настоящее время AccessBank также реализует ряд проектов, направленных на развитие молодежи: "В ближайшем будующем мы запустили проект "Access Bankers School" для студентов, желающих построить карьеру в банковской сфере. Наряду с этим, AccessBank объявил конкурс среди студентов всех высших учебных заведений на тему маркетинг. После оценки заявок будут выбраны 12 команд, а командам, занявшим первые три места, будут вручены сертификаты и денежные вознаграждения, будет создана возможность для прохождения практики".

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